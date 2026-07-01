Marché gourmand nocturne à Valojoulx Le bourg Valojoulx

Informations pratiques

Valojoulx

Marché gourmand nocturne à Valojoulx

Le bourg Devant la salle des fêtes Valojoulx Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

19h30 23h. Venez en famille déguster les nombreux plats traditionnels (option végétarien disponible) préparés sur place par nos exposants locaux.

Venez en famille déguster les nombreux plats traditionnels (option végétarien disponible) préparés sur place par nos exposants locaux .

Le bourg Devant la salle des fêtes Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 77 78

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English : Marché gourmand nocturne à Valojoulx

7:30 p.m. 11:00 p.m. Bring the whole family to enjoy a variety of traditional dishes (vegetarian options available) prepared on-site by our local vendors.

L’événement Marché gourmand nocturne à Valojoulx Valojoulx a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère