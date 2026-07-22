Informations pratiques

Les Eyzies

Marché gourmand nocturne aux Eyzies

Jardin public Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

19h. Venez nombreux déguster des plats typiques et évadez vous avec des saveurs mondiales.

Amenez vos couverts!

Venez nombreux déguster des plats typiques et évadez vous avec des saveurs mondiales.

Amenez vos couverts! .

Jardin public Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 15

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English : Marché gourmand nocturne aux Eyzies

7 p.m. Come one, come all to sample traditional dishes and enjoy a taste of the world.

Bring your own cutlery!

L’événement Marché gourmand nocturne aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère