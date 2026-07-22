Marché gourmand nocturne aux Eyzies Les Eyzies
vendredi 21 août 2026 · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Marché gourmand nocturne aux Eyzies
Jardin public Les Eyzies Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
19h. Venez nombreux déguster des plats typiques et évadez vous avec des saveurs mondiales.
Amenez vos couverts!
Venez nombreux déguster des plats typiques et évadez vous avec des saveurs mondiales.
Amenez vos couverts! .
Jardin public Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 15
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English : Marché gourmand nocturne aux Eyzies
7 p.m. Come one, come all to sample traditional dishes and enjoy a taste of the world.
Bring your own cutlery!
L’événement Marché gourmand nocturne aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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