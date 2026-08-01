Journées de la Préhistoire Conférences Auditorium du Musée Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Journées de la Préhistoire Conférences

Auditorium du Musée 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:45:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-17

9h45 Cycle de conférences et communications proposés par la SERPE (Société d’études et de recherches Préhistoriques. Réservation conseillée

– Lundi 17 Régis Vézian La grotte ornée du Portel , Alain Lambrechts Le Temps des préhistoriques , Anne Augereau Enquête sur les origines de la domination masculine , Ana Arzelier Le chemin du passé , Aris Spiropoulos Préhistoire autour de la Sainte Catherine

– Mardi 18 Nathalie Rouquerol Le Périgord, nouvel eldorado des fossiles , Jean-Marc Elalouf les pièces d’art mobilier, poèmes-objets de la préhistoire , Xavier Margarit Les hypothèses et dolmens d’Arles-Fontvieille, un mégalithisme hors normes ? , Pascal Auger Alcide d’Orbigny, à l’aube de la Péléontologie moderne et de la Préhistoire .

– Mercredi 19 Sortie payante sur inscription. Musée de la Chapelle aux Saints, visite de Beaulieu sur Dordogne.

– Jeudi 20 Pascal Raux La paréidolie dans l’art paléolithique , Alain Bénard l’abri orné du Normonr , Laure Fontana les cabanes en os de mammouths .

Auditorium du Musée 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97

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English : Journées de la Préhistoire Conférences

9:45 a.m.: Series of lectures and presentations organized by SERPE (Society for Prehistoric Studies and Research). Reservations recommended

L’événement Journées de la Préhistoire Conférences Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère