Soirées mystères et lumières à Commarque route de Commarque Les Eyzies
Soirées mystères et lumières à Commarque route de Commarque Les Eyzies dimanche 23 août 2026.
Les Eyzies
Soirées mystères et lumières à Commarque
route de Commarque Château de Commarque Les Eyzies Dordogne
Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 19:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00
Date(s) :
2026-08-23
19h-23h Le château de Commarque s’illumine pour une soirée magique, révélant les reliefs de son passé historique. Village artisanal et créateurs locaux. Food trucks et animation musicale. Sur réservation.14,50€ à 18,50€, gratuit moins de 6 ans.
Entre magie et lumière, pour la première fois depuis des siècles, le château de Commarque s’illumine au cœur de l’été pour faire resurgir les reliefs du passé… Vous vous apprêtez à vivre une soirée magique incontournable et hors du temps dans la forteresse de Commarque, Monument Historique et Archéologique en Falaise.
Vous retrouverez sur place des artisans et créateurs locaux regroupés dans un village artisanal. Vous pourrez aussi partager un moment convivial grâce aux food-trucks, jeux en bois, animation musicale. La soirée s’achève avec un feu d’artifice !
Pour profiter pleinement de votre Nocturne, pensez à prendre avec vous
– de bonnes chaussures
-un plaid ou une couverture
– un peu de monnaie/espèces
Les Nocturnes sont familiales et ont lieu tous les dimanches et mercredis soirs du 8 juillet au 26 août. Sur réservation.
Sous réserve d’annulation en cas de pluie. .
route de Commarque Château de Commarque Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 00 25
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English : Soirées mystères et lumières à Commarque
7-11pm The Château de Commarque lights up for a magical evening, revealing its historic past. Craft village and local creators. Food trucks and musical entertainment. Reservations required.14.50? to 18.50?, free under 6.
L’événement Soirées mystères et lumières à Commarque Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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