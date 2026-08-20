Marché gourmand produits du terroir, Château de Druy-Parigny, Druy-Parigny

Informations pratiques

Marché gourmand produits du terroir Samedi 19 septembre, 00h30, 10h00 Château de Druy-Parigny Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:30:00+02:00 – 2026-09-19T01:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez visiter le château de Druy-Parigny ! Vous aurez l’opportunité de découvrir :

Le marché gourmand

Viste explication chantier en cours

Visite poterne, exposition photos des travaux en cours

Visite parc

Visite chapelle avec conférence de Laurence Blondaux sur la fresque

Château de Druy-Parigny rue du Château, 58160 Druy-Parigny Druy-Parigny 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 62 48 42 13 Le château de Druy-Parigny a subi plusieurs restructurations. La poterne et ses deux tours d’entrée, la chapelle et la tour jouxtant l’habitation principale datent du XIVe et du XVe siècle. La restauration de la poterne et des tours est en cours (2024-2025). Parking sur place.

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©hubertdemaigret