Marché Gourmand Saint-Pantaléon-de-Larche
Marché Gourmand Saint-Pantaléon-de-Larche vendredi 29 mai 2026.
Marché Gourmand
Place du Marché Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
Marché gourmand !
Rendez vous sur la Place du Marché, de 18h00 à minuit.
Pensez à vos couverts ! Sur place artisanat, produits locaux,… .
Place du Marché Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 48 21 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché Gourmand
L’événement Marché Gourmand Saint-Pantaléon-de-Larche a été mis à jour le 2026-02-22 par Brive Tourisme