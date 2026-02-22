Marché Gourmand Saint-Pantaléon-de-Larche

Marché Gourmand Saint-Pantaléon-de-Larche vendredi 29 mai 2026.

Place du Marché Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Marché gourmand !
Rendez vous sur la Place du Marché, de 18h00 à minuit.
Pensez à vos couverts ! Sur place artisanat, produits locaux,…   .

Place du Marché Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 48 21 49 

English : Marché Gourmand

