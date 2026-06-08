Marché gourmand Trentels
Marché gourmand Trentels samedi 8 août 2026.
Trentels
Marché gourmand
Boulodrome de Ladignac Trentels Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Assiettes gourmandes et desserts de producteurs locaux, buvette sur place.
Pensez a amener vos couverts ! .
Boulodrome de Ladignac Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 60 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Trentels a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Trentels (Lot-et-Garonne)
- Marché gourmand Trentels 18 juillet 2026
- Fermes en Fête -Ferme de Capellet Ferme de Capellet Trentels 25 juillet 2026