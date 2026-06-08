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Marché gourmand Trentels

Marché gourmand Trentels samedi 8 août 2026.

Adresse : Boulodrome de Ladignac

Ville : 47140 Trentels

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Trentels

Marché gourmand

Boulodrome de Ladignac Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Assiettes gourmandes et desserts de producteurs locaux, buvette sur place.
Pensez a amener vos couverts !   .

Boulodrome de Ladignac Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 60 72 

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Trentels a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne

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