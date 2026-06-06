La Ferrière-en-Parthenay

Marche gourmande à La Ferrière-en-Parthenay

Brasserie La Luma (lieu-dit L’Etang) La Ferrière-en-Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21

À la découverte de La Ferrière-en-Parthenay…

Vous admirerez les paysages et le patrimoine de Gâtine dans la fraîcheur du soir. Les temps de marche sont entrecoupés d’informations du guide sur l’histoire, la faune et la flore locales. Des parcours accessibles à tous pour un moment agréable et convivial !

À la rencontre de nos éleveurs et producteurs locaux

En partenariat avec le réseau Bienvenue à la ferme, le service Patrimoine vous propose de nouvelles marches gourmandes qui vous emmèneront à la rencontre de nos éleveurs et producteurs locaux, au cœur de leur exploitation, dans la douceur d’une fin de journée ! Vous profiterez de la découverte du patrimoine naturel et rural tout en dégustant des produits locaux et de qualité !

Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau.

Réservation obligatoire Limité à 40 personnes .

Brasserie La Luma (lieu-dit L’Etang) La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24

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English : Marche gourmande à La Ferrière-en-Parthenay

L’événement Marche gourmande à La Ferrière-en-Parthenay La Ferrière-en-Parthenay a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine