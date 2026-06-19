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Marche gourmande de Fors Fors

Marche gourmande de Fors Fors

Marche gourmande de Fors Fors samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Allée du Champ de Foire

Ville : 79230 Fors

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 9 Tarif réduit

Fors

Marche gourmande de Fors

Allée du Champ de Foire Fors Deux-Sèvres

Tarif : – – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

La Marche Gourmande de FORS fait son grand retour !

Préparez vos baskets et votre bonne humeur pour une soirée conviviale, gourmande et festive en famille ou entre amis dans un esprit guinguette

Samedi 4 juillet 2026

Départs au Champ de foire

Entre 18h30 et 20h

Deux parcours semi-nocturnes

6,5 km 10 km

Au programme

Haltes gourmandes
Ambiance chaleureuse
Animation musicale a l’arrivée
Magnifiques paysages au coucher du soleil
Tarifs Adulte 15€

Enfant (-12 ans) 9€

Pensez à apporter vos couverts et vos verres.   .

Allée du Champ de Foire Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 77 17 27 

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English : Marche gourmande de Fors

L’événement Marche gourmande de Fors Fors a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Niort Marais Poitevin

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