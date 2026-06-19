Marche gourmande de Fors Fors
Marche gourmande de Fors Fors samedi 4 juillet 2026.
Fors
Marche gourmande de Fors
Allée du Champ de Foire Fors Deux-Sèvres
Tarif : – – 9 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La Marche Gourmande de FORS fait son grand retour !
Préparez vos baskets et votre bonne humeur pour une soirée conviviale, gourmande et festive en famille ou entre amis dans un esprit guinguette
Samedi 4 juillet 2026
Départs au Champ de foire
Entre 18h30 et 20h
Deux parcours semi-nocturnes
6,5 km 10 km
Au programme
Haltes gourmandes
Ambiance chaleureuse
Animation musicale a l’arrivée
Magnifiques paysages au coucher du soleil
Tarifs Adulte 15€
Enfant (-12 ans) 9€
Pensez à apporter vos couverts et vos verres. .
Allée du Champ de Foire Fors 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 77 17 27
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English : Marche gourmande de Fors
L’événement Marche gourmande de Fors Fors a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Niort Marais Poitevin
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