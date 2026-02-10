Marche gourmande Ensisheim
Marche gourmande Ensisheim dimanche 7 juin 2026.
Ensisheim
Marche gourmande
20 rue des Tourterelles Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 15:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Date limite d’inscription 29 mai 2026
Cette marche gourmande vous permettra de découvrir sur un parcours de 10 km, la belle plaine d’Alsace, les richesses historiques d’Ensisheim, le Musée de la Régence et la beauté du Parc de l’Eiblen.
Le départ se fera à la Salle de gymnastique ELISATIA au 20, rue des Tourterelles.
Le parcours sera fléché et diverses animations vous seront proposées tout le long culture, musique, art,…
Le concours de la plus belle tenue médiévale sera organisé, relevez le défi !
La date limite d’inscription est fixée au 29 mai 2026.
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Apéritif = au lavoir
Crémant d’Alsace et son bretzel
Hors d’œuvre = à l’Ecole Jean Rasser
Salade Vigneronne Pinot Blanc ou Pinot Noir
Plat de résistance au Parc de l’Eiblen
Collet fumé chaud et salades variées Vins d’Alsace Pinot Noir et Pinot Gris
Plateau de fromages au Parc de l’Eiblen
Ronde des Bergers Pinot Noir ou Pinot Gris
Dessert à la Salle de gymnastique
Tarte aux fruits de saison Gewurztraminer et café .
20 rue des Tourterelles Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 58 82 02 hornan1@orange.fr
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English :
Application deadline: May 29, 2026
L’événement Marche gourmande Ensisheim a été mis à jour le 2026-05-22 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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