Ensisheim

Marche gourmande

20 rue des Tourterelles Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 15:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Date limite d’inscription 29 mai 2026

Cette marche gourmande vous permettra de découvrir sur un parcours de 10 km, la belle plaine d’Alsace, les richesses historiques d’Ensisheim, le Musée de la Régence et la beauté du Parc de l’Eiblen.

Le départ se fera à la Salle de gymnastique ELISATIA au 20, rue des Tourterelles.

Le parcours sera fléché et diverses animations vous seront proposées tout le long culture, musique, art,…

Le concours de la plus belle tenue médiévale sera organisé, relevez le défi !

La date limite d’inscription est fixée au 29 mai 2026.

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Apéritif = au lavoir

Crémant d’Alsace et son bretzel

Hors d’œuvre = à l’Ecole Jean Rasser

Salade Vigneronne Pinot Blanc ou Pinot Noir

Plat de résistance au Parc de l’Eiblen

Collet fumé chaud et salades variées Vins d’Alsace Pinot Noir et Pinot Gris

Plateau de fromages au Parc de l’Eiblen

Ronde des Bergers Pinot Noir ou Pinot Gris

Dessert à la Salle de gymnastique

Tarte aux fruits de saison Gewurztraminer et café .

20 rue des Tourterelles Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 58 82 02 hornan1@orange.fr

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English :

Application deadline: May 29, 2026

L’événement Marche gourmande Ensisheim a été mis à jour le 2026-05-22 par Centre Haut-Rhin Ensisheim