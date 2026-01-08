Marche Gourmande La Guerche-sur-l’Aubois

Marche Gourmande

Place du Gravier La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Alliez le plaisir de la promenade à celui de la gastronomie lors de cette marche gourmande conviviale et festive

Au fil du parcours, laissez-vous guider à travers de jolis paysages ponctués de pauses gourmandes, où vous attendent dégustations et spécialités locales.

Accessible à tous, cette balade est l’occasion parfaite de prendre le temps, de partager un moment convivial en famille ou entre amis, et de découvrir le territoire autrement, entre nature et saveurs.

Nous conseillons de réserver pour une meilleure organisation

Soit par mail cdflaguerche@orange.fr. .

Place du Gravier La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire cdflaguerche@orange.fr

