4ème Festival Querido Tango La Guerche-sur-l’Aubois
4ème Festival Querido Tango La Guerche-sur-l’Aubois samedi 16 mai 2026.
La Guerche-sur-l’Aubois
4ème Festival Querido Tango
Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Laissez-vous emporter par la passion et l’élégance du tango lors du Festival Querido Tango à La Guerche-sur-l’Aubois ! Une soirée envoûtante dédiée à la musique et à la danse, dans une ambiance chaleureuse et raffinée.
Au programme
Concert de l’orchestre Sexteto Cristal (6 musiciens et 1 chanteur)
Démonstrations de tango par des maestros de renom
Une soirée rythmée par les sonorités argentines et la grâce des danseurs, à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de danse ! 5 .
Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire absolumentangonevers@gmail.com
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English :
Let yourself be carried away by the passion and elegance of tango at the Querido Tango Festival in La Guerche-sur-l?Aubois! An enchanting evening of music and dance, in a warm and refined atmosphere.
L’événement 4ème Festival Querido Tango La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Loire en Berry
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