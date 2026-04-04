La Guerche-sur-l’Aubois

4ème Festival Querido Tango

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Laissez-vous emporter par la passion et l’élégance du tango lors du Festival Querido Tango à La Guerche-sur-l’Aubois ! Une soirée envoûtante dédiée à la musique et à la danse, dans une ambiance chaleureuse et raffinée.

Au programme

Concert de l’orchestre Sexteto Cristal (6 musiciens et 1 chanteur)

Démonstrations de tango par des maestros de renom

Une soirée rythmée par les sonorités argentines et la grâce des danseurs, à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de danse ! 5 .

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire absolumentangonevers@gmail.com

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English :

Let yourself be carried away by the passion and elegance of tango at the Querido Tango Festival in La Guerche-sur-l?Aubois! An enchanting evening of music and dance, in a warm and refined atmosphere.

L’événement 4ème Festival Querido Tango La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Loire en Berry