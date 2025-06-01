Les Cisterciens aux sources de l’industrie La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Plongez au cœur du Val d’Aubois et découvrez les richesses du patrimoine naturel et historique de cette petite vallée qui borde la Loire. Du Moyen Âge jusqu’à la révolution industrielle, ce territoire fut le berceau d’un développement technico-économique insoupçonné.

+33 2 48 74 23 93

English : Les cisterciens aux sources de l’industrie

Immerse yourself in the heart of Val d’Aubois and discover the wealth of natural and historic heritage that this small valley bordering the Loire possesses. From the Middle Ages up until the industrial revolution, this area was the birthplace of unexpected technical economic development.

Deutsch : Die Zisterzienser Begründer der Industrie

Tauchen Sie ein in das Val d’Aubois und entdecken Sie das reiche natürliche und historische Kulturerbe dieses kleinen Tals an den Ufern der Loire. Vom Mittelalter bis zur industriellen Revolution bildete das Gebiet die Wiege einer unerwarteten technologisch-wirtschaftlichen Entwicklung.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della Val d’Aubois e scoprite il ricco patrimonio naturale e storico di questa piccola valle sulle rive della Loira. Dal Medioevo alla rivoluzione industriale, questa zona è stata la culla di un insospettabile sviluppo tecnico ed economico.

Español :

Sumérjase en el corazón del Val d’Aubois y descubra el rico patrimonio natural e histórico de este pequeño valle a orillas del Loira. Desde la Edad Media hasta la revolución industrial, esta zona fue la cuna de un desarrollo técnico y económico insospechado.

