40ème Foire de la Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois samedi 2 mai 2026.
Place du Gravier La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
2026-05-02
Fête foraine, Retraite aux flambeaux, Feux d’artifice, Démonstration, Brocante, Randonnée pédestre, Restauration, Concerts
Place du Gravier La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire cdflaguerche@orange.fr
English :
Funfair, Torchlight procession, Fireworks, Demonstration, Flea market, Hiking, Catering, Concerts
L’événement 40ème Foire de la Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Loire en Berry