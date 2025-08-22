La petite vadrouille La Guerche-sur-l’Aubois Cher

La petite vadrouille En VTC

La petite vadrouille 27 Rue du Lieutenant Petit 18150 La Guerche-sur-l’Aubois Cher Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 18000.0 Tarif :

Venez vadrouiller dans cette région qui constitua la ligne de démarcation durant la 2nde guerre mondiale. Découvrez des exemples de l’art Roman ou Château Renaud qui fut une Kommandatur durant l’occupation, sans oublier de vous détendre à la base de loisirs de Robinson.

+33 2 48 74 23 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La petite vadrouille

Come and wander around the region where the demarcation line was formed during the Second World War. Discover examples of Romanesque art and Château Renaud, which was a ‘Kommandatur’ during the Occupation. Don’t forget to relax at the Robinson leisure park!

Deutsch : Die kleine Sause

Kommen Sie mit auf eine „Sause“ zur Demarkationslinie des Zweiten Weltkriegs. Entdecken Sie Werke der romanischen Kunst und Schloss Renaud, das während der Okkupation als Kommandantur diente. Danach geht es zur Entspannung in das Naherholungsgebiet Robinson.

Italiano :

Venite a passeggiare in questa regione che è stata la linea di demarcazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Scoprite esempi di arte romanica o Château Renaud, che fu una Kommandatur durante l’occupazione, senza dimenticare di rilassarvi nel centro ricreativo Robinson.

Español :

Venga a pasear por esta región que fue la línea divisoria durante la Segunda Guerra Mundial. Descubra ejemplos de arte románico o el Château Renaud, que fue un Kommandatur durante la ocupación, sin olvidar relajarse en el centro de ocio Robinson.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par SIT Centre-Val de Loire