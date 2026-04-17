Marche Gourmande Saint Germain Saint-Germain
Marche Gourmande Saint Germain Saint-Germain dimanche 3 mai 2026.
Saint-Germain
Marche Gourmande Saint Germain
saint germain Saint-Germain Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Dimanche 3 mai aura lieu la marche Gourmande des saint-Patoch’ à Saint-Germain.
Le départ se fera de 10h30 à 12h à la salle Roger BOFFY.
25€ pour les adultes et 15€ pour les enfants de 12 ans. .
saint germain Saint-Germain 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 43 16 11
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English :
L’événement Marche Gourmande Saint Germain Saint-Germain a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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