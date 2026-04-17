Saint-Germain

Marche Gourmande Saint Germain

saint germain Saint-Germain Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Dimanche 3 mai aura lieu la marche Gourmande des saint-Patoch’ à Saint-Germain.

Le départ se fera de 10h30 à 12h à la salle Roger BOFFY.

25€ pour les adultes et 15€ pour les enfants de 12 ans. .

saint germain Saint-Germain 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 43 16 11

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English :

L’événement Marche Gourmande Saint Germain Saint-Germain a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE