Marche gourmande Place des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Pierre-d’Oléron

Marche gourmande

Place des Tilleuls La Menounière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’Office Municipal des Sports de Saint-Pierre d’Oléron organise une marche gourmande d’environ 10km, en semi nocturne, au départ du village de La Menounière. Sur inscription.

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Place des Tilleuls La Menounière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 58 38 07 oms8@wanadoo.fr

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English : Gourmet Walk

The Saint-Pierre d’Oléron Municipal Sports Office is organizing a gourmet walk of about 10 km, partly at night, starting from the village of La Menounière. Registration required.

L’événement Marche gourmande Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes