Marche gourmande Place des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron
Marche gourmande Place des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron samedi 25 juillet 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Marche gourmande
Place des Tilleuls La Menounière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’Office Municipal des Sports de Saint-Pierre d’Oléron organise une marche gourmande d’environ 10km, en semi nocturne, au départ du village de La Menounière. Sur inscription.
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Place des Tilleuls La Menounière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 58 38 07 oms8@wanadoo.fr
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English : Gourmet Walk
The Saint-Pierre d’Oléron Municipal Sports Office is organizing a gourmet walk of about 10 km, partly at night, starting from the village of La Menounière. Registration required.
L’événement Marche gourmande Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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