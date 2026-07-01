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AGENDA · Saint-Pierre-d'Oléron

Feu d’artifice Youpi manèges Saint-Pierre-d’Oléron

jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Pierre-d'Oléron

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Adresse
Rue de la Poyade
Ville
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-d’Oléron

Feu d’artifice Youpi manèges

Rue de la Poyade Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 23:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26

Tout l’été le parc d’attraction Youpi manèges de Saint-Pierre vous offre des feux d’artifice.
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Rue de la Poyade Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   youpionvajouer@gmail.com

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English : Fireworks Youpi rides

Throughout the summer, the Youpi amusement park in Saint-Pierre offers fireworks displays.

L’événement Feu d’artifice Youpi manèges Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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