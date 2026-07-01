Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Feu d’artifice Youpi manèges

Rue de la Poyade Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 23:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26

Tout l’été le parc d’attraction Youpi manèges de Saint-Pierre vous offre des feux d’artifice.

.

Rue de la Poyade Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine youpionvajouer@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fireworks Youpi rides

Throughout the summer, the Youpi amusement park in Saint-Pierre offers fireworks displays.

L’événement Feu d’artifice Youpi manèges Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes