Feu d’artifice Youpi manèges Saint-Pierre-d’Oléron
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Feu d’artifice Youpi manèges
Rue de la Poyade Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 23:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26
Tout l’été le parc d’attraction Youpi manèges de Saint-Pierre vous offre des feux d’artifice.
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Rue de la Poyade Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine youpionvajouer@gmail.com
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English : Fireworks Youpi rides
Throughout the summer, the Youpi amusement park in Saint-Pierre offers fireworks displays.
L’événement Feu d’artifice Youpi manèges Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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