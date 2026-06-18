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Marché Haut de Billère Billère

Marché Haut de Billère Billère

Marché Haut de Billère Billère samedi 24 octobre 2026.

Adresse : Place Jules Gois

Ville : 64140 Billère

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Billère

Marché Haut de Billère

Place Jules Gois Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 08:00:00
fin : 2026-10-24 13:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Le marché du samedi matin place Jules Gois est un véritable lieu de rencontre et de convivialité autour de produits de qualité.   .

Place Jules Gois Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 44 44 

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English : Marché Haut de Billère

L’événement Marché Haut de Billère Billère a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pau

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