Marché Haut de Billère Billère
Marché Haut de Billère Billère samedi 7 novembre 2026.
Billère
Marché Haut de Billère
Place Jules Gois Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 08:00:00
fin : 2026-11-07 13:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Le marché du samedi matin place Jules Gois est un véritable lieu de rencontre et de convivialité autour de produits de qualité. .
Place Jules Gois Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 44 44
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English : Marché Haut de Billère
L’événement Marché Haut de Billère Billère a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pau
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