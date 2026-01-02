Marché hebdo de Sainte-Hermine Rue Georges Clemenceau Sainte-Hermine

Marché hebdo de Sainte-Hermine

Rue Georges Clemenceau Les Halles Sainte-Hermine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 08:00:00

fin : 2028-09-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Marché sous les Halles de Sainte Hermine

Une vingtaine de commerçants vous accueille et vous conseille tous les vendredis matins de 8h00 à 12h30 sous les Halles.

Ils proposent aux habitués et aux gens de passage, une grande variété de produits de qualité; des classiques fruits et légumes ou poissons, crustacés et viandes en passant par des spécialités.

Foire animée tous les 1er vendredis de chaque mois.

Pour les commerçants qui souhaiteraient occuper un emplacement, une demande écrite d’autorisation d’occupation du domaine public devra être faite en mairie.

Tarifs des droits de place

Sous les Halles (le mètre linéaire) 1 €

À l’extérieur (le mètre linéaire) 0,50 €

Tarif des droits de place (gare routière, Place Saint-Hermand, Place Clemenceau) 1,50 € (le mètre linéaire). .

Rue Georges Clemenceau Les Halles Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 89 49 contact@saintjeandhermine.fr

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English :

Market under the Halles de Sainte Hermine

L’événement Marché hebdo de Sainte-Hermine Sainte-Hermine a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud