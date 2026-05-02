Marché hebdomadaire Esplanade Bizanos

Bizanos

Marché hebdomadaire

Esplanade 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 08:00:00

fin : 2026-11-05 13:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Primeur, boulanger, fruits secs, maraîcher, poissonnier, vêtements homme…..

*parking disponible en face de l’église .

Esplanade 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 69 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché hebdomadaire

L’événement Marché hebdomadaire Bizanos a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau