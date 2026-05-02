Marché hebdomadaire Esplanade Bizanos
Marché hebdomadaire Esplanade Bizanos jeudi 26 novembre 2026.
Bizanos
Marché hebdomadaire
Esplanade 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 08:00:00
fin : 2026-11-26 13:00:00
Date(s) :
2026-11-26
Primeur, boulanger, fruits secs, maraîcher, poissonnier, vêtements homme…..
*parking disponible en face de l’église .
Esplanade 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 69 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché hebdomadaire
L’événement Marché hebdomadaire Bizanos a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
À voir aussi à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques)
- Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes Episcènes Bizanos 19 juin 2026
- Festival des ateliers du théâtre ÉpiScènes Episcènes Bizanos 20 juin 2026
- Marché hebdomadaire Esplanade Bizanos 25 juin 2026
- Pau Aqua Fest av de l’Yser Bizanos 4 juillet 2026
- Sélection équipe de France de kayak cross av de l’Yser Bizanos 4 juillet 2026