Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin)

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 27 juin, concert C’est dans nos cordes guitare, swing et convivialité, laissez-vous emporter par la frénésie du jazz manouche. .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13

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English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin)

L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) Airvault a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Airvaudais Val du Thouet