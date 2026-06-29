Bosmie-l’Aiguille

Marché hebdomadaire de Bosmie l’Aiguille

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-11-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11

Marché hebdomadaire de Bosmie l’Aiguille les mercredis de 16h à 19h.

Retrouvez les producteurs sur la place Pedralba.

Places de parking à proximité.

Venez faire vos achats sur le stand de la ferme de Beauregard, les fromages de chèvres de Champsac, le maraîcher Bio… .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 00 49

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English : Marché hebdomadaire de Bosmie l’Aiguille

L’événement Marché hebdomadaire de Bosmie l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Val de Vienne