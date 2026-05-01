Marché hebdomadaire Descartes
Marché hebdomadaire Descartes dimanche 10 mai 2026.
Descartes
Marché hebdomadaire
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-11-15 13:00:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20
Marché dominical avec étals de producteurs locaux et d’artisans.
Marché dominical avec étals de producteurs locaux et d’artisans. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 00
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English :
Sunday market with stalls from local producers and artisans.
L’événement Marché hebdomadaire Descartes a été mis à jour le 2026-04-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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