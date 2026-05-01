Descartes

Marché hebdomadaire

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-11-15 13:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20

Marché dominical avec étals de producteurs locaux et d’artisans.

Marché dominical avec étals de producteurs locaux et d’artisans. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 00

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English :

Sunday market with stalls from local producers and artisans.

L’événement Marché hebdomadaire Descartes a été mis à jour le 2026-04-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire