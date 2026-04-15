Cabourg

Marché international du jumelage

Esplanade des villes jumelées Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Le Marché des Villes Jumelles invite à un véritable voyage au cœur de l’Europe, en présence des délégations de Bad Homburg (Allemagne), Chur (Suisse), Spa (Belgique) et Terracina (Italie). Tout au long de l’événement, les visiteurs pourront découvrir des stands artisanaux et gastronomiques.

Le Marché des Villes Jumelles invite à un véritable voyage au cœur de l’Europe, en présence des délégations de Bad Homburg (Allemagne), Chur (Suisse), Spa (Belgique) et Terracina (Italie).

Tout au long de l’événement, les visiteurs pourront découvrir des stands artisanaux et gastronomiques mettant à l’honneur les savoir-faire, les spécialités et les traditions de ces villes partenaires. Une belle occasion de partager un moment convivial et de s’ouvrir à d’autres cultures à travers les saveurs, les rencontres et les échanges !

Le samedi, l’ambiance se prolongera en musique à partir de 16h avec l’orchestre Willy et les Conquérants . .

Esplanade des villes jumelées Cabourg 14390 Calvados Normandie contact@jumelage-cabourg.com

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English : Marché international du jumelage

The Twin Towns Market invites you on a journey to the heart of Europe, with delegations from Bad Homburg (Germany), Chur (Switzerland), Spa (Belgium) and Terracina (Italy). Throughout the event, visitors will be able to explore stalls showcasing local crafts and speciality foods.

L’événement Marché international du jumelage Cabourg a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cabourg