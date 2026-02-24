Concours de châteaux de sable Près du Canard Club Cabourg
Concours de châteaux de sable Près du Canard Club Cabourg vendredi 24 juillet 2026.
Cabourg
Concours de châteaux de sable
Près du Canard Club Plage, côté ouest Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Munis d’un seau, d’une pelle et de votre imagination, défiez vos amis ou votre famille et construisez le plus beau des châteaux de sable !
Munis d’un seau, d’une pelle et de votre imagination, défiez vos amis ou votre famille et construisez le plus beau des châteaux de sable !
Dès 4 ans. Pelles, seaux et râteaux non fournis, pensez à ramener les vôtres. .
Près du Canard Club Plage, côté ouest Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Concours de châteaux de sable
Armed with a bucket, a spade and your imagination, challenge your friends and family to build the most beautiful sandcastle ever!
L’événement Concours de châteaux de sable Cabourg a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Normandie Pays d’Auge
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