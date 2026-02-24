Concours de châteaux de sable Près du Canard Club Cabourg

Cabourg

Concours de châteaux de sable

Près du Canard Club Plage, côté ouest Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Munis d’un seau, d’une pelle et de votre imagination, défiez vos amis ou votre famille et construisez le plus beau des châteaux de sable !

Munis d’un seau, d’une pelle et de votre imagination, défiez vos amis ou votre famille et construisez le plus beau des châteaux de sable !

Dès 4 ans. Pelles, seaux et râteaux non fournis, pensez à ramener les vôtres. .

Près du Canard Club Plage, côté ouest Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Concours de châteaux de sable

Armed with a bucket, a spade and your imagination, challenge your friends and family to build the most beautiful sandcastle ever!

L’événement Concours de châteaux de sable Cabourg a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Normandie Pays d’Auge