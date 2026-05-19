Cabourg

Beach Volley

Plage de Cabourg Près du poste de secours n°5 Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Du mardi au vendredi, le matin de 10h à 12h initiation et perfectionnement au Beach-Volley pour tout niveau à partir de 7 ans. Du mardi au dimanche, les après-midi à partir de 14h tournoi amicaux 3v3 pour tous niveaux.

Tout l’été, le Beach Volley s’invite sur le sable de la plage de Cabourg !

Au programme

– Du mardi au vendredi, de 10h à 12h Séances d’initiation et de perfectionnement accessibles à tous les niveaux dès 7 ans.

– Du mardi au dimanche, dès 14h Les terrains s’animent autour de tournois amicaux en 3 contre 3, ouverts à tous.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire en amont, uniquement se présenter sur place. .

Plage de Cabourg Près du poste de secours n°5 Cabourg 14390 Calvados Normandie cbv.bureau@gmail.com

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English : Beach Volley

Tuesday to Friday, mornings from 10am to 12pm: introductory and advanced beach volleyball for all levels from 7 years upwards. Tuesday to Sunday, afternoons from 2pm: friendly 3v3 tournaments for all levels.

L’événement Beach Volley Cabourg a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cabourg