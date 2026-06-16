Jurançon

Marché

Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 08:00:00

fin : 2026-09-25 13:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Tous les vendredis matins, la Place du Junqué prend des airs de fête.

Environ 80 exposants investissent les lieux et dévoilent des étals tous aussi plus alléchants les uns que les autres. Ils présentent des produits de qualité et apportent une offre complémentaire à l’offre locale. On y trouve à la fois des produits alimentaires frais poissonnerie, boucherie chevaline, charcuterie, produits bio, volailles, fromage de nos montagnes, pâtisseries, vins…. Mais également des articles pour la maison, la décoration et la personne. .

Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70

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English : Marché

L’événement Marché Jurançon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau