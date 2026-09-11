Marché Laherrère Pau
jeudi 8 octobre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Marché Laherrère
Place Laherrère Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 08:00:00
fin : 2026-10-08 13:30:00
Date(s) :
2026-10-08
L’offre alimentaire est variée et de qualité avec des étals de primeurs, fromager, poissonnier, volaillers mais aussi de gâteaux et pâtisseries marocaines, d’olives ou encore de jus de fruits bio…
La vente au détail de produits non alimentaires quant à elle propose tissus, vêtements, bric à brac, maroquinerie, bazar ou encore friperie… .
Place Laherrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80
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English : Marché Laherrère
L’événement Marché Laherrère Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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