Marche Les Boucles Folles Des Verrats Dugny-sur-Meuse
Marche Les Boucles Folles Des Verrats Dugny-sur-Meuse samedi 6 juin 2026.
Dugny-sur-Meuse
Marche Les Boucles Folles Des Verrats
Dugny-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
3 associations (ASPTT Verdun, Les ainés de Dugny, FC Dugny) ont décidé de s’associer pour lutter contre la maladie de Charcot en souvenir de Sébastien Brunella.
1 boucle, 2 boucles, 3 boucles …. 1 marche, le 6 juin à Dugny-sur-Meuse
Inscrivez vous … n’hésitez plus … c’est ENSEMBLE que l’on va lutter !
Pour s’inscrire, c’est sur Protiming au lien suivant https://protiming.fr/Runnings/detail/8349Tout public
12 .
Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 associations (ASPTT Verdun, Les Ainés de Dugny, FC Dugny) decided to join forces to fight Charcot’s disease in memory of Sébastien Brunella.
1 loop, 2 loops, 3 loops? 1 walk, June 6 at Dugny-sur-Meuse
Sign up ? don’t hesitate ? let’s fight TOGETHER!
To register, go to Protiming at the following link: https://protiming.fr/Runnings/detail/8349
L’événement Marche Les Boucles Folles Des Verrats Dugny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-05-13 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE