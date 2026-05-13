Dugny-sur-Meuse

Marche Les Boucles Folles Des Verrats

Dugny-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

3 associations (ASPTT Verdun, Les ainés de Dugny, FC Dugny) ont décidé de s’associer pour lutter contre la maladie de Charcot en souvenir de Sébastien Brunella.

1 boucle, 2 boucles, 3 boucles …. 1 marche, le 6 juin à Dugny-sur-Meuse

Inscrivez vous … n’hésitez plus … c’est ENSEMBLE que l’on va lutter !

Pour s’inscrire, c’est sur Protiming au lien suivant https://protiming.fr/Runnings/detail/8349Tout public

12 .

Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 associations (ASPTT Verdun, Les Ainés de Dugny, FC Dugny) decided to join forces to fight Charcot’s disease in memory of Sébastien Brunella.

1 loop, 2 loops, 3 loops? 1 walk, June 6 at Dugny-sur-Meuse

Sign up ? don’t hesitate ? let’s fight TOGETHER!

To register, go to Protiming at the following link: https://protiming.fr/Runnings/detail/8349

L’événement Marche Les Boucles Folles Des Verrats Dugny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-05-13 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE