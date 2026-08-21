Marche matinale City Parc Saint-Pierre-d’Amilly

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Amilly

Marche matinale

City Parc 14 rue du stade Saint-Pierre-d’Amilly Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 09:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous au City Parc pour une marche matinale de 10 kms, ponctuée d’une pause café et d’un apéro campagnard à l’arrivée.

Pensez à amener votre verre.

Le parcours est accessible en poussette.

Réservation recommandée avant le 17 septembre 2026.

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City Parc 14 rue du stade Saint-Pierre-d’Amilly 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 06 52 95 framilly17@gmail.com

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English :

Meet at City Parc for a 10-kilometer morning walk, featuring a coffee break and a rustic aperitif upon arrival.

Remember to bring your own glass.

The route is stroller-friendly.

Reservations are recommended by September 17, 2026.

L’événement Marche matinale Saint-Pierre-d’Amilly a été mis à jour le 2026-08-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin