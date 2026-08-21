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Marche matinale City Parc Saint-Pierre-d’Amilly

dimanche 20 septembre 2026 · City Parc · Saint-Pierre-d'Amilly

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
City Parc
Adresse
14 rue du stade
Ville
17700 Saint-Pierre-d'Amilly
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10 Adulte

Saint-Pierre-d’Amilly

Marche matinale

City Parc 14 rue du stade Saint-Pierre-d’Amilly Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 09:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Rendez-vous au City Parc pour une marche matinale de 10 kms, ponctuée d’une pause café et d’un apéro campagnard à l’arrivée.
Pensez à amener votre verre.
Le parcours est accessible en poussette.
Réservation recommandée avant le 17 septembre 2026.
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City Parc 14 rue du stade Saint-Pierre-d’Amilly 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 06 52 95  framilly17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at City Parc for a 10-kilometer morning walk, featuring a coffee break and a rustic aperitif upon arrival.
Remember to bring your own glass.
The route is stroller-friendly.
Reservations are recommended by September 17, 2026.

L’événement Marche matinale Saint-Pierre-d’Amilly a été mis à jour le 2026-08-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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