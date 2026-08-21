Marche matinale City Parc Saint-Pierre-d’Amilly
dimanche 20 septembre 2026 · City Parc · Saint-Pierre-d'Amilly
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Amilly
Marche matinale
City Parc 14 rue du stade Saint-Pierre-d’Amilly Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 09:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous au City Parc pour une marche matinale de 10 kms, ponctuée d’une pause café et d’un apéro campagnard à l’arrivée.
Pensez à amener votre verre.
Le parcours est accessible en poussette.
Réservation recommandée avant le 17 septembre 2026.
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City Parc 14 rue du stade Saint-Pierre-d’Amilly 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 06 52 95 framilly17@gmail.com
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English :
Meet at City Parc for a 10-kilometer morning walk, featuring a coffee break and a rustic aperitif upon arrival.
Remember to bring your own glass.
The route is stroller-friendly.
Reservations are recommended by September 17, 2026.
L’événement Marche matinale Saint-Pierre-d’Amilly a été mis à jour le 2026-08-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin