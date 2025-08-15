Informations pratiques

Olargues

MARCHÉ MÉDIÉVAL

Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Au cœur du village médiéval d’Olargues, profitez d’un marché éphémère réunissant producteurs locaux et créateurs passionnés. Des animations variées rythmeront cette journée festive et conviviale pour toute la famille.

Au cœur de l’un des Plus Beaux Villages de France, le village médiéval d’Olargues s’anime le temps d’un marché éphémère d’exception. Flânez à travers les ruelles pittoresques à la rencontre d’artisans passionnés, de créateurs originaux et de producteurs locaux impatients de vous faire partager les saveurs authentiques du terroir.

Pour agrémenter ce moment placé sous le signe de la convivialité, de nombreuses animations rythmeront votre visite dans ce cadre historique enchanteur. Une escapade idéale à vivre en famille ou entre amis, alliant découvertes artisanales, gourmandises et patrimoine. .

Olargues 34390 Hérault Occitanie secretariat@olargues.fr

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English : MARCHÉ MÉDIÉVAL

In the heart of the medieval village of Olargues, enjoy a unique market featuring local producers and passionate artisans. A variety of activities will liven up this festive and friendly day for the whole family.

L’événement MARCHÉ MÉDIÉVAL Olargues a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC