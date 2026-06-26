CONCERT D’ORGUES Olargues
CONCERT D’ORGUES Olargues dimanche 20 septembre 2026.
Olargues
CONCERT D’ORGUES
Eglise St Laurent Olargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vendredi d’orgue à partir de 18h.
Bien connue et hautement appréciée par le public, Irène Randrianjanaka sera cette fois en compagnie du hauboïste Josselin Dulac pour mettre en valeur l’orgue classé M.H. de l’église d’Olargues
Josselin DULAC, hautbois Irène RANDRIANJANAKA, orgue
CONCERT DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE
Bien connue et hautement appréciée par le public, Irène Randrianjanaka sera cette fois en compagnie du hauboïste Josselin Dulac pour mettre en valeur l’orgue classé M.H. de l’église d’Olargues
Vivaldi Telemann Schumann Walther
Libre participation .
Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT D’ORGUES
Organ Friday starting at 6 p.m.
Well-known and highly regarded by the public, Irène Randrianjanaka will be joined this time by the renowned Josselin Dulac to showcase the organ, designated a historic monument, at the church in Olargues.
L’événement CONCERT D’ORGUES Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
À voir aussi à Olargues (Hérault)
- STAGE DE PEINTURE PAYSAGE Olargues 2 juillet 2026
- STAGE DE PEINTURE PORTRAIT Olargues 8 juillet 2026
- RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES D’ÉPOQUE Olargues 14 juillet 2026
- CONCERT D’ORGUES Olargues 17 juillet 2026
- MARCHE NOCTURNE Olargues 27 juillet 2026