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CONCERT D’ORGUES Olargues

CONCERT D’ORGUES Olargues dimanche 20 septembre 2026.

Adresse
Eglise St Laurent
Ville
34390 Olargues
Département
Hérault
Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Tarif

Olargues

CONCERT D’ORGUES

Eglise St Laurent Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Vendredi d’orgue à partir de 18h.
Bien connue et hautement appréciée par le public, Irène Randrianjanaka sera cette fois en compagnie du hauboïste Josselin Dulac pour mettre en valeur l’orgue classé M.H. de l’église d’Olargues
Josselin DULAC, hautbois Irène RANDRIANJANAKA, orgue
CONCERT DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE

Bien connue et hautement appréciée par le public, Irène Randrianjanaka sera cette fois en compagnie du hauboïste Josselin Dulac pour mettre en valeur l’orgue classé M.H. de l’église d’Olargues

Vivaldi Telemann Schumann Walther

Libre participation   .

Eglise St Laurent Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65 

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English : CONCERT D’ORGUES

Organ Friday starting at 6 p.m.
Well-known and highly regarded by the public, Irène Randrianjanaka will be joined this time by the renowned Josselin Dulac to showcase the organ, designated a historic monument, at the church in Olargues.

L’événement CONCERT D’ORGUES Olargues a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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