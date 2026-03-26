STAGE DE PEINTURE PORTRAIT Olargues

STAGE DE PEINTURE PORTRAIT

Rue de la Place Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18 2026-05-02 2026-06-11 2026-06-20 2026-07-08 2026-08-25 2026-09-19 2026-10-10

Els Knockaert propose un stage intensif dédié au portrait, accessible aux débutants comme aux peintres confirmés. Entre croquis d’après modèle vivant, exploration de techniques et réalisation d’une toile à l’huile, vous progressez dans un cadre inspirant et bienveillant

Ce stage de deux jours, animé par l’artiste Els Knockaert, offre une immersion complète dans l’art du portrait. Conçu pour les débutants comme pour les peintres expérimentés, il permet d’aborder les bases essentielles — proportions, perspective, construction du visage — tout en découvrant une grande variété de techniques d’expression huile, aquarelle, acrylique, couteau ou techniques mixtes.

La première journée débute par un travail de croquis d’après un modèle vivant, afin d’apprendre à saisir les lignes, les volumes et la personnalité du sujet. L’après‑midi est consacrée à l’exploration de différentes approches plastiques, avec un accent particulier sur le traitement des fonds en mixed‑media.

La seconde journée vous guide vers la réalisation d’un portrait à l’huile sur toile, en mobilisant les acquis de la veille. Le stage se déroule en petit groupe pour garantir un accompagnement personnalisé et permettre à chacun de repartir avec une œuvre aboutie. Une atmosphère chaleureuse, un cadre inspirant et une pédagogie attentive rendent cette expérience aussi enrichissante qu’accessible.

Trois bonnes raisons

1. Un apprentissage accessible et personnalisé

Petits groupes et accompagnement attentif pour progresser à votre rythme, que vous soyez débutant ou peintre confirmé.

2. Une immersion artistique complète

Croquis d’après modèle vivant, techniques mixtes, travail de la couleur et réalisation d’une toile à l’huile un parcours riche et structuré.

3. Une expérience créative dans un cadre inspirant

Un atelier chaleureux, une ambiance bienveillante et la satisfaction de repartir avec un portrait abouti. .

Rue de la Place Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 78 63 elsknockaert500@gmail.com

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English :

Would you like to learn to paint, or improve and diversify your technique? This workshop is for you!

Professional portrait painter Els Knockaert welcomes you to her studio.

You’ll learn about various techniques and materials, and produce a painting on canvas at the end of the workshop.

L’événement STAGE DE PEINTURE PORTRAIT Olargues a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC