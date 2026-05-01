Jourgnac

Marché mensuel à thème

Place de la mairie Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-15 21:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Venez nombreux en famille ou entre amis, pour profiter du marché sur la place de la mairie.

Cette fois-ci, le marché sera orienté sur le thème des véhicules anciens !

Les commerçants et producteurs présents sur le marché sont fidèles: ainsi, retrouvez la Gaec Puy de Banneix, les Bières Prestige, Raph Pizza 87, Madipat, saveurs d’antan et traditions, l’épicerie de Ninie, Evento87, la chèvrerie des Sources et d’autres commerçants et artisans à venir.

Alors, n’hésitez plus, le marché de Jourgnac vous attend pour passer une soirée printanière conviviale, d’autant plus que les grillades sont de retour! .

Place de la mairie Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 30 40 09 comitedesfetes.jourgnac@gmail.com

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English : Marché mensuel à thème

L’événement Marché mensuel à thème Jourgnac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Vienne