Marché mensuel à thème Jourgnac
Marché mensuel à thème Jourgnac vendredi 15 mai 2026.
Jourgnac
Marché mensuel à thème
Place de la mairie Jourgnac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 17:00:00
fin : 2026-05-15 21:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Venez nombreux en famille ou entre amis, pour profiter du marché sur la place de la mairie.
Cette fois-ci, le marché sera orienté sur le thème des véhicules anciens !
Les commerçants et producteurs présents sur le marché sont fidèles: ainsi, retrouvez la Gaec Puy de Banneix, les Bières Prestige, Raph Pizza 87, Madipat, saveurs d’antan et traditions, l’épicerie de Ninie, Evento87, la chèvrerie des Sources et d’autres commerçants et artisans à venir.
Alors, n’hésitez plus, le marché de Jourgnac vous attend pour passer une soirée printanière conviviale, d’autant plus que les grillades sont de retour! .
Place de la mairie Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 30 40 09 comitedesfetes.jourgnac@gmail.com
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English : Marché mensuel à thème
L’événement Marché mensuel à thème Jourgnac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Val de Vienne