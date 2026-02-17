Marché mensuel Igny
Marché mensuel Igny mercredi 11 mars 2026.
Marché mensuel
Place du village Igny Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 16:30:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-12 2026-09-09 2026-10-14 2026-11-11 2026-12-09
Chaque deuxième mercredi du mois dès 16h30, l’association Le Cabri vous donne rendez-vous à Igny (70700) pour son marché mensuel convivial et gourmand.
Venez découvrir des produits locaux, rencontrer des producteurs et artisans de la région, et profiter d’un moment chaleureux au cœur du village.
Au programme
Produits du terroir
Alimentation locale et de saison
Artisanat
Ambiance conviviale
Vous cherchez un marché local en Haute-Saône, des produits frais près de Gray, ou une sortie conviviale à Igny ?
Le Marché du Cabri est le rendez-vous incontournable ! .
Place du village Igny 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 60 99 29 philippe.nappe@gmail.com
English :
