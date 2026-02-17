Marché mensuel Igny

Marché mensuel

Place du village Igny Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 16:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-12 2026-09-09 2026-10-14 2026-11-11 2026-12-09

Chaque deuxième mercredi du mois dès 16h30, l’association Le Cabri vous donne rendez-vous à Igny (70700) pour son marché mensuel convivial et gourmand.

Venez découvrir des produits locaux, rencontrer des producteurs et artisans de la région, et profiter d’un moment chaleureux au cœur du village.

Au programme

Produits du terroir

Alimentation locale et de saison

Artisanat

Ambiance conviviale

Vous cherchez un marché local en Haute-Saône, des produits frais près de Gray, ou une sortie conviviale à Igny ?

Le Marché du Cabri est le rendez-vous incontournable ! .

Place du village Igny 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 60 99 29 philippe.nappe@gmail.com

English :

