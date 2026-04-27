Molines-en-Queyras

Marché

Place du Temple Molines-en-Queyras Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 08:00:00

fin : 2026-08-25 13:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Au centre bourg de Molines, le marché estival du mardi matin connaît un franc succès. Le choix est varié avec des produits de qualité, passant des fruits de saison aux légumes, des fromages fermiers à la viande de pays et les stands des artisans locaux.

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Place du Temple Molines-en-Queyras 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 45 83 37 mairie@molinesenqueyras.fr

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English :

In the center of Molines, the Tuesday morning summer market is a great success. The choice is varied with quality products, from seasonal fruits to vegetables, from farm cheeses to local meat and the stalls of local craftsmen.

L’événement Marché Molines-en-Queyras a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras