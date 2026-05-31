Visite du lieu de mémoire de l’ancien canal de Rouchas-Frach, L’ancien canal de Rouchas-Frach, Molines-en-Queyras

Visite du lieu de mémoire de l’ancien canal de Rouchas-Frach 19 et 20 septembre L’ancien canal de Rouchas-Frach Hautes-Alpes

Prévoir des vêtements adaptés à la marche en montagne. Il est possible de s’inscrire sur le site https://fontgillarde.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Le canal de Rouchas-Frach a irrigué les prairies de Fontgillarde et du Coin pendant plus de sept siècles.

Une évocation éducative et artistique a été réalisée par les habitants.

Cette expérience figure à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel.

Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir le lieu de mémoire au cours d’une visite commentée.

Le lieu de rendez-vous est après le village de Fontgillarde sur le parking du Pont de Lariane à 10 heures pour se rendre en covoiturage au lieu de visite après une courte marche.

L’ancien canal de Rouchas-Frach rue du col agnel 05350 Molines-en-Queyras Molines-en-Queyras 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Le lieu de mèmoire de l’ancien canal de Rouchas-Frach se trouve non loin de la route d’accès au col Agniel près de l’oratoire Notre-Dame du Berceau. Il y a peu de places de stationnement, garez-vous prudemment.

Le canal de Rouchas-Frach a irrigué les prairies de Fontgillarde et du Coin pendant plus de sept siècles.

©Olyves – Les Fountgillencs