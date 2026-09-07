Marche nature au gué de la Trie, Miannay, Miannay

Informations pratiques

Marche nature au gué de la Trie Dimanche 20 septembre, 11h00 Miannay Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Partons à la découverte de la charmante vallée de la Trie sur une boucle de marche alliant découverte nature et paysages. Le parcours inclura les 2 premières créations artistiques du projet “C’est tout un art”, projet de résidence de création en milieu rural menée en vallée de la Trie et porté par le Parc naturel régional jusqu’en 2026

Miannay Miannay, place verte Miannay 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/marche-nature-au-gue-de-la-trie/ »}]

Partons à la découverte de la charmante vallée de la Trie sur une boucle de marche alliant découverte nature et paysages.

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