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Marche nature au gué de la Trie, Miannay, Miannay

dimanche 20 septembre 2026 · Miannay

Marche nature au gué de la Trie, Miannay, Miannay

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Miannay
Adresse
Miannay, place verte
Ville
80132 Miannay
Département
Somme

Marche nature au gué de la Trie Dimanche 20 septembre, 11h00 Miannay Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Partons à la découverte de la charmante vallée de la Trie sur une boucle de marche alliant découverte nature et paysages. Le parcours inclura les 2 premières créations artistiques du projet “C’est tout un art”, projet de résidence de création en milieu rural menée en vallée de la Trie et porté par le Parc naturel régional jusqu’en 2026

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Partons à la découverte de la charmante vallée de la Trie sur une boucle de marche alliant découverte nature et paysages.

©BS3V

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