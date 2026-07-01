Marché nocturne A la découverte de Molsheim Molsheim
vendredi 10 juillet 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
Marché nocturne A la découverte de Molsheim
11 avenue de la Gare Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Profitez du Marché Nocturne pour explorer l’histoire fascinante de Molsheim ! Laurence vous guide gratuitement à travers les grands noms et lieux qui ont façonné la ville (sur réservation).
Et si vous découvriez, redécouvriez Molsheim, dans le cadre du Marché Nocturne ?
Bugatti, Jésuites, Chartreux, Bénédictins, Contre-Réforme, Coulaux, Metzig …
Autant de termes historiques, que l’on peut associer à la Ville de Molsheim.
Vous êtes curieux d’en savoir plus sur le passé de la ville ? Laissez-vous guider par Laurence !
Gratuit, sur réservation ( places limitées) . Visite en français uniquement .
11 avenue de la Gare Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 animations@ot-molsheim-mutzig.com
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English :
Take advantage of the Marché Nocturne to explore Molsheim’s fascinating history! Laurence will guide you free of charge through the great names and places that have shaped the town (booking required).
L’événement Marché nocturne A la découverte de Molsheim Molsheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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