Marché Nocturne à Marmagne Marmagne
samedi 15 août 2026 · Marmagne
Informations pratiques
Marmagne
Marché Nocturne à Marmagne
Marmagne Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Flânez au marché nocturne de Marmagne et découvrez artisans, créateurs et produits locaux dans une ambiance conviviale.
Le 15 août, de 17h à 23h, Marmagne accueille son marché nocturne au cœur du village. Venez rencontrer artisans et créateurs, découvrir une sélection de produits locaux et profiter d’une soirée chaleureuse à la tombée de la nuit. Restauration et buvette seront proposées sur place pour prolonger ce moment de partage en famille ou entre amis. Une belle occasion de soutenir les savoir-faire et les producteurs locaux dans une ambiance conviviale. .
Marmagne 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 84 01 mairie@marmagne.fr
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English :
Stroll through the Marmagne night market and discover artisans, creators, and local products in a friendly atmosphere.
L’événement Marché Nocturne à Marmagne Marmagne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BOURGES