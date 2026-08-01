Informations pratiques

Marmagne

Marché Nocturne à Marmagne

Marmagne Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Flânez au marché nocturne de Marmagne et découvrez artisans, créateurs et produits locaux dans une ambiance conviviale.

Le 15 août, de 17h à 23h, Marmagne accueille son marché nocturne au cœur du village. Venez rencontrer artisans et créateurs, découvrir une sélection de produits locaux et profiter d’une soirée chaleureuse à la tombée de la nuit. Restauration et buvette seront proposées sur place pour prolonger ce moment de partage en famille ou entre amis. Une belle occasion de soutenir les savoir-faire et les producteurs locaux dans une ambiance conviviale. .

Marmagne 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 84 01 mairie@marmagne.fr

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English :

Stroll through the Marmagne night market and discover artisans, creators, and local products in a friendly atmosphere.

L’événement Marché Nocturne à Marmagne Marmagne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BOURGES