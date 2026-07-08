Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marché Nocturne Aiguillonnaise Concert Showys

Place du Port L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Marché nocturne et animé. Tous les mercredis soir de juillet et d’août, retrouvez artisans et artistes qui exposent leurs créations et proposent des démonstrations de leur savoir-faire.

19h marché

21h Concert

SHOWYS est un groupe de cover, originaire de Vendée. C’est en 1993, d’une passion que commence l’histoire du groupe.

En live, on retrouve un set teinté de variété française et internationale, pop-rock, soul, funk, disco. SHOWYS se positionne comme un groupe incontournable déterminé à apporter une touche unique à chaque prestation.

Le groupe n’a de cesse d’enchanter par ses concerts énergiques et festifs un public de plus en plus nombreux.

Après 30 ans d’expérience, les concerts s’enchaînent dans toute la France, mais également à l’étranger. En collaboration avec ses partenaires techniques, SHOWYS adapte chaque prestation en fonction des demandes et de la tendance actuelle.

“Rien n’est laissé au hasard.” .

Place du Port L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

Animated night market. Every Wednesday evening in July and August, artisans and artists display their creations and demonstrate their skills.

L’événement Marché Nocturne Aiguillonnaise Concert Showys L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud