Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Les Vendredis Sunset

3, Allée du Banc Cantin L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredi, Atlantic Wake Park vous propose ses soirées nocturnes.

De 20h à 22h, venez rider dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Restauration sur place. Soirée à thème DJ Set et concerts. .

3, Allée du Banc Cantin L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 27 55 04 contact@atlanticwakepark.com

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English :

Every Friday, Atlantic Wake Park offers you its nightly parties.

L’événement Les Vendredis Sunset L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud