Sortie nature, La réserve au crépuscule RNN de la Casse de la Belle-Henriette L’Aiguillon-la-Presqu’île jeudi 30 juillet 2026.
RNN de la Casse de la Belle-Henriette Accès plage rue des glaieuls L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30 21:30:00
2026-07-30
Dans une ambiance crépusculaire, venez découvrir la Réserve de la Belle Henriette, ses paysages, sa faune et sa flore. .
RNN de la Casse de la Belle-Henriette Accès plage rue des glaieuls L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
