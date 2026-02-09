Sortie pêche en mer du bar en float tube

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : 110 – 110 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:30:00

fin : 2026-07-02 14:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-14 2026-08-11 2026-08-13

Sortie aux sensations assurées dans un carde atypique avec un poison combatif…

Je vous guide lors de cette sortie pour découvrir la Pêche du bar sur la côte vendéenne

Matériel fournis Float tube, Waders, canne et leurres

Pré-requis être un minimum sportif !

Prévoir eau et barre de céréales, casquette & chaussettes Hautes

Annulation ou report en cas de mauvaise météo. .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 22 38 migne.peche85@sfr.fr

English :

A guaranteed thrill outing in an atypical card with a fighting poison…

