Sortie pêche en mer du bar en float tube L'Aiguillon-la-Presqu'île
Sortie pêche en mer du bar en float tube L’Aiguillon-la-Presqu’île jeudi 2 juillet 2026.
Sortie pêche en mer du bar en float tube
L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : 110 – 110 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:30:00
fin : 2026-07-02 14:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-14 2026-08-11 2026-08-13
Sortie aux sensations assurées dans un carde atypique avec un poison combatif…
Je vous guide lors de cette sortie pour découvrir la Pêche du bar sur la côte vendéenne
Matériel fournis Float tube, Waders, canne et leurres
Pré-requis être un minimum sportif !
Prévoir eau et barre de céréales, casquette & chaussettes Hautes
Annulation ou report en cas de mauvaise météo. .
L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 22 38 migne.peche85@sfr.fr
English :
A guaranteed thrill outing in an atypical card with a fighting poison…
