L’Aiguillon-la-Presqu’île

Exposition photos Christiane Maury

12 Avenue Côte de Lumière L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Exposition photos de Christiane Maury

Les murmures du noir et blanc

Le noir et blanc dépouille pour garder l’essentiel

De l’émotion, des émotions,

Cette série vous invite à ralentir, à regarder autrement, à sentir plutôt qu’à comprendre.

Chaque cliché devient une page ouverte, un espace où l’on voit la lumière

Christiane, discrète, se dévoile pour une expo.

Mais aussi de la couleur au sein du bureau de coworking ANCRE &BUREAU, services administratifs pour tous , ambiance chaleureuse, qui se transforme en salle d’exposition le week-end.

L’adresse au rond point fleuri à La Faute-sur-mer, face à la pharmacie parking gratuit

Céline et Emmanuel DUPUY .

12 Avenue Côte de Lumière L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 39 03 27 contact@ancrebureau.com

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English :

Photo exhibition by Christiane Maury

L’événement Exposition photos Christiane Maury L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud