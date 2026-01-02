Marché hebdo de L’Aiguillon-sur-Mer

Place du Docteur Giraudet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 08:00:00

fin : 2026-08-07 13:00:00

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-03 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-28 2026-05-01 2026-05-05 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-15 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-26 2026-05-29 2026-06-02 2026-06-05

Marché hebdomadaire de L’Aiguillon-sur-Mer mardi et vendredi.

Tout au long de l’année, le mardi matin et le vendredi matin, venez apprécier les meilleurs produits des nos marins, ostréiculteurs, mytiliculteurs et producteurs locaux.

Venez à la rencontre de producteurs et commerçants passionnés.

Tous les mardis et vendredis sur la Place de la Mairie en centre bourg. .

Place du Docteur Giraudet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Weekly market of L’Aiguillon-sur-Mer Tuesday and Friday.

L’événement Marché hebdo de L’Aiguillon-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud