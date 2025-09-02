L’Aiguillon-la-Presqu’île

Concert de groupe GOOD VIBES

Devant le Restaurant du Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:00:00

fin : 2026-07-05 22:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Concert avec le groupe GOOD VIBES sur l’Esplanade devant le Restaurant du Casino. Des concerts tout l’été, voir le programme des animations.

Trio de musiciens rock. Chansons françaises et internationales, funk, rock’n roll…. .

Devant le Restaurant du Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr

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English :

Concert by GOOD VIBES on the Esplanade in front of the Casino Restaurant. Concerts all summer long, see the entertainment program.

L’événement Concert de groupe GOOD VIBES L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud