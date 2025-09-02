Concert de groupe GOOD VIBES L’Aiguillon-la-Presqu’île
Concert de groupe GOOD VIBES L’Aiguillon-la-Presqu’île dimanche 5 juillet 2026.
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Concert de groupe GOOD VIBES
Devant le Restaurant du Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:00:00
fin : 2026-07-05 22:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Concert avec le groupe GOOD VIBES sur l’Esplanade devant le Restaurant du Casino. Des concerts tout l’été, voir le programme des animations.
Trio de musiciens rock. Chansons françaises et internationales, funk, rock’n roll…. .
Devant le Restaurant du Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr
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English :
Concert by GOOD VIBES on the Esplanade in front of the Casino Restaurant. Concerts all summer long, see the entertainment program.
L’événement Concert de groupe GOOD VIBES L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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